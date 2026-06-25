Nhận Định Croatia – Ghana Vào Lúc 04:00 Ngày 28/06 | 3 Điểm Sống Còn

Nhận định Croatia – Ghana vào lúc 04:00 ngày 28/06 mang đến một diễn biến hấp dẫn của World Cup 2026 thuộc khuôn khổ bảng L. Đoàn quân của ông Dalic đang gặp bất lợi khi để thua trận mở màn và họ sẽ phải đối đầu với một Ghana đang tràn đầy sức sống. Giải mã trận cầu hấp dẫn này cùng Xoilac để tìm ra đội chiến thắng.

Nhận định Croatia – Ghana vào lúc 04:00 ngày 28/06 về phong độ

Ghana đang chiếm ưu thế về mặt tinh thần khi có 3 điểm quan trọng trong ngày ra quân. Trong khi đó, Croatia đang lún sâu vào khủng hoảng với trận thua không tưởng trước tuyển Anh. Nhận định Croatia – Ghana vào lúc 04:00 ngày 28/06 sẽ giúp bạn đánh giá chi tiết hơn phong độ từ hai đội

Xoilac nhận định Croatia – Ghana vào lúc 04:00 ngày 28/06

Croatia cần hồi sinh từ cõi chết

Croatia đang cho thấy một kỷ lục ấn tượng khi tham gia đến 6 kỳ World Cup và thậm chí còn lên ngôi Á Quân vào năm 2018 và bán kết năm 2022. Tuy nhiên, năm 2026 đang chứng kiến một chặng đường gian nan dành cho Luka Modric cùng các đồng đội.

Đội bóng của Zlatko Dalić đã mở màn bằng trận thua 2-4 thất vọng trước tuyển Anh. Trước đó, họ cũng để thua 2 trong 3 trận gần nhất trong loạt giao hữu nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026. Tuy nhiên, nhìn chung thì Croatia vẫn còn cơ hội đi tiếp khi trận thua ngày mở màn là điều khó tránh khỏi.

Trước đó, đoàn quân của ông Zlatko Dalić đã có chuỗi trận 9 trận bất bại với chỉ 1 trận hòa trong số đó, tức đạt tỷ lệ thắng đến 90%. Do đó, nhận định Croatia – Ghana vào lúc 04:00 ngày 28/06 cho thấy các fan của đội bóng châu Âu này hoàn toàn có thể mơ về màn hồi sinh mạnh mẽ.

Ghana cần vững chãi hơn

Với Ghana, họ đã có sự trở lại ngoạn mục tại World Cup 2026 khi có trận thắng suýt soát 1-0 trước Panama. Tuy nhiên việc để thất bại trước tuyển Anh sau đó đã khiến giấc mơ World Cup 2026 của họ bị chững lại đôi chút.

Họ cũng đang cho thấy bộ mặt khá thất vọng trước thềm mùa giải khi thua 3, hòa 1 trong những trận giao hữu chuẩn bị. Việc chiến thắng trước Panama – đội được đánh giá yếu hơn cũng không thể khẳng định sức mạnh của đội bóng này.

Ghana phải tự tay định đoạt trước Croatia – một đối thủ khó chơi khác từ châu Âu. Đây là điểm đáng lo bởi đội bóng từ châu Phi sở hữu tỷ lệ thắng rất thấp, tầm 20% mỗi khi chạm trán các đối thủ đến từ lục địa già.

Phân tích chiến thuật và lực lượng trong trận đối đầu

Croatia nhiều khả năng sẽ điều chỉnh chiến thuật đôi chút nhằm giúp hàng phòng ngự vững chắc hơn so với trận gặp tuyển Anh. Sơ đồ 4-3-3 sẽ là lựa chọn chính của ông Zlatko Dalić nhằm khống chế hàng tấn công đầy tốc độ của Ghana. Trong đó, các nhân sự chủ lực không thể thiếu gồm có:

Luka Modric vẫn là đội trưởng kiêm trái tim của đội. Dù ở tuổi 40, tiền vệ của AC Milan đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối bóng, nguồn sáng tạo chính để tuyến trên có thể ghi nhiều bàn thắng.

Joško Gvardiol sẽ là điểm tựa vững chắc nơi hàng thủ khi có nhiệm vụ lên công về thủ bên hành lang phải. Trong màu áo Man City, hậu vệ này đã có mùa giải 2025/2026 ấn tượng, ổn định và dự kiến sẽ lãnh đạo tuyến dưới.

Mateo Kovačić sẽ hỗ trợ Luka Modric trong vai trò tiền vệ quét. Với khả năng xông pha cùng tinh thần nhiệt quyết, Kovacic là chìa khóa để chuyển đổi trạng thái bóng nhanh từ phòng ngự sang phản công.

Đánh giá lực lượng, chiến thuật cụ thể Croatia – Ghana

Về phía Ghana, họ cần phải trông cậy nhiều vào các ngôi sao đã qua thời kỳ đỉnh cao. Nhận định Croatia – Ghana vào lúc 04:00 ngày 28/06 đưa ra nhận định về đội hình của đội bóng châu Phi như sau:

Antoine Semenyo sẽ là “ngòi nổ” chính trong đội hình Ghana nhờ vào tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo từ hành lang cánh.

Đội trưởng giàu kinh nghiệm Jordan Ayew mang đến một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ cũng như khả năng ghi bàn ấn tượng cho đội bóng của mình.

Iñaki Williams sẽ sát cánh cùng Semenyo và Ayew để tạo thành bộ ba tấn công ấn tượng trên hàng công. Tiền đạo của Athletic Bilbao mang đến khả năng làm tường ấn tượng với các đồng đội.

Dự đoán kèo cược, tỷ số trận đấu Croatia – Ghana

Nhận định Croatia – Ghana vào lúc 04:00 ngày 28/06 đã thu thập dữ kiện từ nguồn uy tín để cho thấy kèo trận này có nhiều thông số khá dễ chịu. Về 1X2, Croatia cho thấy phong độ tốt hơn thông qua phong độ tổng thể 5 trận gần nhất khá tốt. Họ sở hữu tỷ lệ thắng lên đến 60% – cao hơn nên là lựa chọn đáng giá cho kèo châu Âu.

Thông số Handicap chỉ ở mức 0.5 bàn thắng – một con số vừa phải để bạn gấp đôi cơ hội khi chọn vào Croatia – đội cửa trên. Nhờ tỷ lệ thắng vượt trội cũng như việc lấy lại phong độ thì khả năng chiến thắng là hoàn toàn có thể.

Việc có trung bình 1.7 bàn thắng trong 5 trận gần nhất của Croatia và 0.8 bàn từ Ghana đang mở ra cơ hội lớn để bạn đặt hy vọng vào cửa trên tại O/U 2.5 bàn. Bằng chứng rõ nhất là ở các trận có Croatia góp mặt tại giải lần này luôn có trên 3 bàn.

Dự đoán tỷ số và tổng hợp kèo thơm trận Croatia – Ghana

Kèo Lựa chọn Tỷ số chính xác Croatia 3-1 Ghana Châu Á Cửa trên Croatia chấp 0.5 Châu Âu Croatia thắng Tài xỉu Tài 2.5 Hai đội cùng ghi bàn Có

Kết luận

Nhận định Croatia – Ghana vào lúc 04:00 ngày 28/06 mang đến cơ hội to lớn để bạn có thể dự đoán chính xác nhiều mô hình dự đoán hấp dẫn trong trận cầu bảng L. Croatia với kinh nghiệm và đẳng cấp hiển nhiên là lựa chọn hợp lý trong cặp đấu hứa hẹn nhiều bàn thắng. Đừng quên theo dõi Xoilac để nắm thêm các dự đoán, diễn biến hấp dẫn tại World Cup 2026.