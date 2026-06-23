Nhận định Nam Phi – Hàn Quốc vào lúc 08:00 ngày 25/06 thu hút sự quan tâm lớn khi là trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng A. Cả hai đội tuyển đều cần thể hiện bản lĩnh, hiệu quả trong khâu tấn công để hướng đến 3 điểm. Cùng chuyên gia Xoilac cập nhật đầy đủ phong độ, đội hình và nhận định tỷ lệ kèo nhà cái ngay!

Thông tin tổng quan trận đấu Nam Phi – Hàn Quốc

Đúng 08:00 ngày 25/06, sân Estadio BBVA sẽ trở thành tâm điểm chú ý khi chứng kiến cuộc đối đầu giữa Nam Phi và Hàn Quốc. Đây là màn so tài mang tính quyết định ở lượt trận thứ ba, khép lại vòng bảng A World Cup 2026.

Đáng chú ý, trận đấu diễn ra cùng giờ với cuộc chạm trán giữa CH Séc và Mexico, tạo nên kịch bản hai trận đấu song song hứa hẹn định đoạt toàn bộ cục diện tấm vé đi tiếp của cả bốn đội. Sức nóng của trận đấu càng được đẩy lên cao bởi ý nghĩa sống còn đối với cả hai đội tuyển. Nam Phi, sau hai lượt trận chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm và đang đứng cuối bảng A, không còn con đường nào khác ngoài việc phải thắng.

Vài nét về trận cầu giữa Nam Phi – Hàn Quốc

Trong khi đó, Hàn Quốc bước vào trận với vị thế nhỉnh hơn khi tạm xếp thứ hai với 3 điểm, dù vừa nếm trải thất bại trước chủ nhà Mexico ở lượt trận trước. Thầy trò HLV Hong Myung-bo chỉ cần thêm một kết quả thuận lợi, dù chỉ là một trận hòa, cũng đủ để chính thức đoạt tấm vé vào vòng 1/16, qua đó khép lại hành trình vòng bảng theo cách trọn vẹn nhất.

So sánh phong độ giữa Nam Phi vs Hàn Quốc

Cả hai đội tuyển đều còn mục tiêu để phấn đấu khi các lượt trận trước đều diễn ra với kết quả không quá tốt đẹp. Do đó, bạn cần theo dõi phong độ gần đây của mỗi đội để đưa ra đánh giá phù hợp trong cuộc chạm mặt sắp tới vào ngày 25/06.

Phong độ của Nam Phi

Nam Phi thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tại World Cup 2026, họ từng thua Mexico 0-2 trước khi cầm hòa CH Séc 1-1. Điểm mạnh của đội bóng châu Phi nằm ở nền tảng thể lực dồi dào và khả năng tranh chấp quyết liệt. Tuy nhiên, hàng công vẫn thiếu sự sắc bén trong những thời điểm quyết định. Thành tích sân khách của Nam Phi cũng chưa thực sự ổn định.

Phong độ của Hàn Quốc

Đội tuyển sở hữu thành tích 3 thắng, 1 hòa và 1 thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Đại diện châu Á đánh bại CH Séc 2-1 nhưng thất bại tối thiểu 0-1 trước Mexico ở lượt đấu thứ hai. Đội bóng xứ kim chi duy trì lối chơi kiểm soát bóng, pressing tầm trung và chuyển trạng thái nhanh dưới sự chỉ đạo của ban huấn luyện. Khả năng thi đấu xa nhà của Hàn Quốc vẫn được đánh giá khá tích cực nhờ kinh nghiệm quốc tế phong phú.

Hàn Quốc được đánh giá cao hơn Nam Phi

Đội hình ra sân dự kiến Nam Phi vs Hàn Quốc

Cả Nam Phi – Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ sử dụng những nhân tố tốt nhất trong trận đấu mang tính quyết định tại bảng A. Sự ổn định về nhân sự được kỳ vọng giúp hai đội duy trì lối chơi quen thuộc, hướng đến mục tiêu giành điểm.

Vị trí Nam Phi (4-2-3-1) Hàn Quốc (3-4-2-1) Thủ môn Williams Jo Hyeon-woo Hậu vệ Mudau, Kekana, Xulu, Modiba Seol Y-woo, Kim Min-jae, Kwon K-won & Lee Tae-seok Tiền vệ Sithole, Mokoena Lee Hanbeom, Hwang In-beom, Paik Seung-ho và Kim Moon-hwan Tiền vệ công Zwane, Appollis/Moremi Lee Kang-in, Lee Jae-sung Tiền đạo Foster Son Heung-min

Soi kèo nhà cái trận Nam Phi – Hàn Quốc

Màn đối đầu lần này được giới chuyên gia đánh giá khá cân bằng khi cả hai vẫn còn mục tiêu cạnh tranh tại bảng A. Qua đó các mốc kèo dưới đây là lựa chọn cực kỳ sáng giá nếu mọi người muốn thử vận may của mình.

Xoilac nhận định tỷ lệ kèo giữa Nam Phi – Hàn Quốc

Kèo châu Á

Hàn Quốc sở hữu lực lượng đồng đều hơn cùng nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu. Dù vừa thất bại trước Mexico, đại diện châu Á vẫn thể hiện được khả năng kiểm soát thế trận khá tốt. Trong khi đó, Nam Phi thường gặp khó trước các đối thủ có tổ chức. Với mức chấp -0.5, Hàn Quốc là lựa chọn đáng chú ý hơn.

Kèo tài xỉu

Hai đội đều không có hiệu suất ghi bàn quá cao tại vòng bảng. Nam Phi mới ghi 1 bàn sau hai trận, còn Hàn Quốc cũng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức tốt. Khi tính chất trận đấu mang ý nghĩa quan trọng, sự thận trọng nhiều khả năng sẽ được đặt lên hàng đầu. Mốc 2.25 bàn vì thế nghiêng về cửa Xỉu.

Kèo châu Âu

Xét về chất lượng nhân sự và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Hàn Quốc vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Những cái tên như Son Heung-min hay Lee Kang-in đủ khả năng tạo khác biệt trong các thời điểm quyết định. Nếu duy trì được sự tập trung, đại diện châu Á hoàn toàn có thể hướng tới một chiến thắng tối thiểu trước Nam Phi.

Loại kèo Tỷ lệ tham khảo Kèo Handicap Hàn Quốc -0.5 Kèo tài xỉu Xỉu 2.25 bàn Kèo 1X2 Xỉu hiệp 1 Tỷ số chung cuộc Nam Phi 0 – 2 Hàn Quốc

Kết luận

Nhận định Nam Phi – Hàn Quốc vào lúc 08:00 ngày 25/06 khép lại vòng bảng A World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu đầy ý nghĩa. Cả hai đội đều có động lực riêng giành chiến thắng, hứa hẹn trận cầu hấp dẫn, khó đoán đến phút cuối. Xoilac sẽ liên tục update nhận định bóng đá mỗi ngày, bạn hãy truy cập để không bỏ lỡ nhé!